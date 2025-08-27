Практика судів
У Британії юристка завищувала час роботи до 23 годин на добу — її виключили з реєстру

21:16, 27 серпня 2025
Британська юристка втратила право на професію через систематичне завищення годин роботи.
У Великій Британії колишню юристку фірми Irwin Mitchell виключили з професії після того, як з’ясувалося, що вона суттєво завищувала кількість відпрацьованих годин, включно із заявою про 23-годинний робочий день. Про це повідомляє Law Gazette.

47-річна Наташа Джанет Діон Ферс, яка працювала у команді з розслідування серйозних травм і у 2022 році отримала підвищення до старшого асоційованого юриста в Лондоні, визнала порушення під час внутрішнього дисциплінарного засідання та попросила вибачення.

Фірма передала справу до Solicitors Regulation Authority (SRA) у 2023 році після того, як колеги звернули увагу керівника Річарда Гергеті на підозрілі записи. Розслідування охопило чотири роки роботи — з квітня 2019-го.

З’ясувалося, що Ферс регулярно вказувала години, які значно перевищували нормальний робочий день. Наприклад, 28 квітня 2020 року вона задекларувала 20 годин 24 хвилини, а 19 квітня 2022-го — 22,9 години. При цьому норма для юристів у фірмі становила близько 6,3 години.

Часто вона також фіксувала час у справах із фіксованими або вже узгодженими гонорарами, де витрати не впливали на клієнтів. Однак це шкодило колегам, адже винагороди в команді розподілялися пропорційно до кількості відпрацьованих годин.

У своїх поясненнях Ферс зазначила, що перебувала під значним тиском через особисті та професійні обставини — хворобу і смерть близького родича, домашнє навчання дітей під час пандемії та велику кількість малоприбуткових справ. Вона наголосила, що керівництво знало про її труднощі, але жодної офіційної підтримки не надало.

Попри ці аргументи, дисциплінарний трибунал вирішив, що вони не є винятковими обставинами, які могли б виправдати менш суворе покарання.

У результаті Наташу Ферс виключили з реєстру юристів та зобов’язали відшкодувати витрати регулятора у розмірі £5,200.

