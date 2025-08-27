В Индии мужчину и его родных обвиняют в жестоком убийстве жены из-за вымогательства приданого

В Индии мужчина вместе с родственниками обвиняется в жестоком убийстве своей 26-летней жены, сожженной заживо из-за вымогательства приданного на миллионы рупий и роскошного автомобиля.

В Индии полиция штата Уттар-Прадеш арестовала нескольких членов семьи после того, как 26-летнюю женщину заживо сожгли за отказ ее родни выплатить крупную сумму денег и подарить роскошный автомобиль в качестве приданого. Об этом сообщает Independent.

По данным правоохранителей, событие произошло в регионе Грейтер-Нойда недалеко от столицы Дели. По заявлению семьи погибшей Никки Пайла, ее муж Випин Бхати облил женщину горючим веществом и поджег после того, как ему отказали в выдаче 3,5 млн рупий и люксовой машины.

Полиция задержала основного подозреваемого – мужа погибшей. При попытке побега он получил огнестрельное ранение в ногу. Вместе с ним были арестованы его мать, которую обвиняют в избиении и издевательствах над женщиной, а также отец 55 лет и брат 28 лет.

Обстоятельства дела

О преступлении правоохранители узнали после сообщения из частной клиники, где пострадавшую с тяжелыми ожогами пытались спасти, но из-за критического состояния ее перевезли в государственную больницу в Дели. По дороге женщина скончалась.

«Мы получили сообщение из больницы Fortis, что к ним доставили женщину с тяжелыми ожогами. Она была переведена в госпиталь Сафдарджанг в Дели, но не выжила», – заявил заместитель комиссара полиции региона.

По предварительной информации, женщину подожгли с использованием легко воспламеняющейся жидкости – растворителя для краски. Полиция расследует дело с учетом видео, которые предоставили родственники. Сестра Никки – Канчан, замужем за младшим братом Випина, – распространила видео избиений женщины, которые получили резонанс в соцсетях.

Приданое и пытки

Семья погибшей утверждает, что сестры Пайла и Канчан годами подвергались пыткам и постоянным требованиям приданого со стороны семьи мужей с момента их браков в 2016 году. По словам близких, семья уже предоставила семье Бхати автомобиль Scorpio, мотоцикл Royal Enfield и золото. Несмотря на это, от них требовали еще 3,6 млн рупий наличными и роскошный автомобиль.

Что говорит подозреваемый

Сам Випин Бхати после ареста отрицал вину. «Я не сожалею. Я ее не убивал. Она умерла сама. Мужья и жены часто ссорятся – это нормально», – заявил он агентству ANI.

По данным Национального бюро криминальных записей Индии, ежегодно в стране регистрируется в среднем около 7 тысяч смертей, связанных с приданым (данные 2017–2022 годов). Эксперты отмечают, что реальная цифра может быть значительно выше, так как часть случаев не попадает в официальную статистику.

