Практика судов
  1. В мире

В Индии мужчину и его родных обвиняют в жестоком убийстве жены из-за вымогательства приданого

20:22, 27 августа 2025
В Индии мужчина вместе с родственниками обвиняется в жестоком убийстве своей 26-летней жены, сожженной заживо из-за вымогательства приданного на миллионы рупий и роскошного автомобиля.
В Индии мужчину и его родных обвиняют в жестоком убийстве жены из-за вымогательства приданого
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Индии полиция штата Уттар-Прадеш арестовала нескольких членов семьи после того, как 26-летнюю женщину заживо сожгли за отказ ее родни выплатить крупную сумму денег и подарить роскошный автомобиль в качестве приданого. Об этом сообщает Independent.

По данным правоохранителей, событие произошло в регионе Грейтер-Нойда недалеко от столицы Дели. По заявлению семьи погибшей Никки Пайла, ее муж Випин Бхати облил женщину горючим веществом и поджег после того, как ему отказали в выдаче 3,5 млн рупий и люксовой машины.

Полиция задержала основного подозреваемого – мужа погибшей. При попытке побега он получил огнестрельное ранение в ногу. Вместе с ним были арестованы его мать, которую обвиняют в избиении и издевательствах над женщиной, а также отец 55 лет и брат 28 лет.

Обстоятельства дела

О преступлении правоохранители узнали после сообщения из частной клиники, где пострадавшую с тяжелыми ожогами пытались спасти, но из-за критического состояния ее перевезли в государственную больницу в Дели. По дороге женщина скончалась.

«Мы получили сообщение из больницы Fortis, что к ним доставили женщину с тяжелыми ожогами. Она была переведена в госпиталь Сафдарджанг в Дели, но не выжила», – заявил заместитель комиссара полиции региона.

По предварительной информации, женщину подожгли с использованием легко воспламеняющейся жидкости – растворителя для краски. Полиция расследует дело с учетом видео, которые предоставили родственники. Сестра Никки – Канчан, замужем за младшим братом Випина, – распространила видео избиений женщины, которые получили резонанс в соцсетях.

Приданое и пытки

Семья погибшей утверждает, что сестры Пайла и Канчан годами подвергались пыткам и постоянным требованиям приданого со стороны семьи мужей с момента их браков в 2016 году. По словам близких, семья уже предоставила семье Бхати автомобиль Scorpio, мотоцикл Royal Enfield и золото. Несмотря на это, от них требовали еще 3,6 млн рупий наличными и роскошный автомобиль.

Что говорит подозреваемый

Сам Випин Бхати после ареста отрицал вину. «Я не сожалею. Я ее не убивал. Она умерла сама. Мужья и жены часто ссорятся – это нормально», – заявил он агентству ANI.

По данным Национального бюро криминальных записей Индии, ежегодно в стране регистрируется в среднем около 7 тысяч смертей, связанных с приданым (данные 2017–2022 годов). Эксперты отмечают, что реальная цифра может быть значительно выше, так как часть случаев не попадает в официальную статистику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство Индия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил новым Послом Украины в США Ольгу Стефанишину

Вместо Оксаны Маркаровой Послом Украины в США будет Ольга Стефанишина — Зеленский подписал указ

Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.

За неподчинение приказу военнослужащий получит от 5 до 10 лет тюрьмы без возможности суда смягчить наказание — Комитет рекомендовал принять законопроект за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, согласно которому военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет за неподчинение — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Депутат местного совета, которая одновременно является учителем или врачом, сможет выехать за границу, а секретарь совета — нет: разъяснение МВД

Если депутат местного совета получает зарплату из местного бюджета как должностное лицо, то она сможет выехать только в служебную командировку, — Игорь Клименко.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області