В Індії чоловіка та його рідних звинувачують у жорстокому вбивстві дружини через вимагання приданого

В Індії чоловік разом із родичами звинувачується у жорстокому вбивстві своєї 26-річної дружини, яку спалили живцем через вимагання приданого на мільйони рупій та розкішний автомобіль.

В Індії поліція індійського штату Уттар-Прадеш заарештувала кількох членів сім’ї після того, як 26-річну жінку живцем спалили за відмову її родини сплатити велику суму грошей та подарувати розкішний автомобіль у якості приданого. Про це повідомляє Independent.

За даними правоохоронців, подія сталася у регіоні Грейтер-Нойда поблизу столиці Делі. За заявою родини загиблої Ніккі Пайла, її чоловік Віпін Бхаті облив жінку горючою речовиною та підпалив після того, як йому відмовили у видачі 3,5 млн рупій та люксової машини.

Поліція затримала основного підозрюваного – чоловіка загиблої. Під час спроби втекти він отримав вогнепальне поранення в ногу. Разом із ним були арештовані його мати, яку звинувачують у побитті та знущанні над жінкою, а також батько 55 років і брат 28 років.

Обставини справи

Про злочин правоохоронці дізналися після повідомлення з приватної лікарні, де потерпілу з тяжкими опіками намагалися врятувати, але через критичний стан її перевезли до державної клініки в Делі. По дорозі жінка померла.

«Ми отримали повідомлення з лікарні Fortis, що до них доправили жінку з тяжкими опіками. Вона була переведена до госпіталю Сафдарджанг у Делі, але не вижила», – заявив заступник комісара поліції регіону.

За попередньою інформацією, жінку підпалили за допомогою високозаймистої рідини – розріджувача фарби. Поліція розслідує справу з урахуванням відео, які надали родичі. Сестра Ніккі – Канчан, заміжня за молодшим братом Віпіна, – поширила відео з побиттям жінки, що набрали розголосу у соцмережах.

Придане і тортури

Родина загиблої стверджує, що сестри Пайла та Канчан роками зазнавали тортур і постійних вимог приданого з боку родини чоловіків від моменту їхніх шлюбів у 2016 році. Зі слів близьких, сім’я вже надала родині Бхаті автомобіль Scorpio, мотоцикл Royal Enfield і золото. Попри це, від них вимагали ще 3,6 млн рупій готівкою та розкішну машину.

Що каже підозрюваний

Сам Віпін Бхаті після арешту провину заперечив. «Я не шкодую. Я її не вбивав. Вона померла сама. Чоловіки та дружини часто сваряться – це нормально», – заявив він агентству ANI.

За даними Національного бюро кримінальних записів Індії, щороку в країні реєструється в середньому близько 7 тисяч смертей, пов’язаних із приданим (дані 2017–2022 років). Експерти зазначають, що реальна цифра може бути значно вищою, оскільки частина випадків не потрапляє до офіційної статистики.

