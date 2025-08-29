Трамп отменил защиту Секретной службы для экс-вицепрезидента Камалы Харрис

Решение вступит в силу с 1 сентября, несмотря на директиву Байдена.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить предоставление защиты Секретной службы США бывшей вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главы Белого дома.

Обычно вице-президенты США получают защиту Секретной службы в течение шести месяцев после истечения срока полномочий. Для Камалы Харрис этот период закончился 21 июля 2025 года. Однако, по информации источников телеканала, предыдущий президент США Джо Байден перед уходом с поста подписал директиву, которая продлевала защиту для Харрис еще на один год. Эта информация до сих пор не была обнародована официально.

Согласно письму Трампа, которое называется «Меморандум для министра внутренней безопасности США», все процедуры, связанные с обеспечением безопасности Камалы Харрис, должны быть прекращены с 1 сентября 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.