Практика судов
  1. В мире

Трамп отменил защиту Секретной службы для экс-вицепрезидента Камалы Харрис

20:28, 29 августа 2025
Решение вступит в силу с 1 сентября, несмотря на директиву Байдена.
Трамп отменил защиту Секретной службы для экс-вицепрезидента Камалы Харрис
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить предоставление защиты Секретной службы США бывшей вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо главы Белого дома.

Обычно вице-президенты США получают защиту Секретной службы в течение шести месяцев после истечения срока полномочий. Для Камалы Харрис этот период закончился 21 июля 2025 года. Однако, по информации источников телеканала, предыдущий президент США Джо Байден перед уходом с поста подписал директиву, которая продлевала защиту для Харрис еще на один год. Эта информация до сих пор не была обнародована официально.

Согласно письму Трампа, которое называется «Меморандум для министра внутренней безопасности США», все процедуры, связанные с обеспечением безопасности Камалы Харрис, должны быть прекращены с 1 сентября 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Камала Харрис

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва