Практика судів
  1. У світі

Трамп скасував захист Секретної служби для ексвіцепрезидентки Камали Гарріс

20:28, 29 серпня 2025
Рішення набуде чинності з 1 вересня, попри директиву Байдена.
Трамп скасував захист Секретної служби для ексвіцепрезидентки Камали Гарріс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення припинити надання захисту Секретної служби США колишній віцепрезидентці Камалі Гарріс. Про це повідомляє CNN із посиланням на лист глави Білого дому.

Зазвичай віцепрезиденти США отримують захист Секретної служби протягом шести місяців після завершення терміну повноважень. Для Камали Гарріс цей період закінчився 21 липня 2025 року. Однак, за інформацією джерел телеканалу, попередній президент США Джо Байден перед відходом із посади підписав директиву, яка продовжувала захист для Гарріс ще на один рік. Ця інформація досі не була оприлюднена офіційно.

Згідно з листом Трампа, який має назву «Меморандум для міністра внутрішньої безпеки США», усі процедури, пов’язані із забезпеченням безпеки Камали Гарріс, мають бути припинені з 1 вересня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Камала Гарріс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Кабмін затвердив план заходів для обміну даними про громадян між різними реєстрами

Стосовно планів врегулювання того, щоб громадянин бачив у мобільному додатку Дія факти обміну його персональними даними або доступу до персональних даних, то відповідна технічна можливість планується до реалізації лише на травень 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва