Трамп скасував захист Секретної служби для ексвіцепрезидентки Камали Гарріс

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення припинити надання захисту Секретної служби США колишній віцепрезидентці Камалі Гарріс. Про це повідомляє CNN із посиланням на лист глави Білого дому.

Зазвичай віцепрезиденти США отримують захист Секретної служби протягом шести місяців після завершення терміну повноважень. Для Камали Гарріс цей період закінчився 21 липня 2025 року. Однак, за інформацією джерел телеканалу, попередній президент США Джо Байден перед відходом із посади підписав директиву, яка продовжувала захист для Гарріс ще на один рік. Ця інформація досі не була оприлюднена офіційно.

Згідно з листом Трампа, який має назву «Меморандум для міністра внутрішньої безпеки США», усі процедури, пов’язані із забезпеченням безпеки Камали Гарріс, мають бути припинені з 1 вересня 2025 року.

