Следующий саммит G20 состоится в Майами — Трамп готов пригласить Си Цзиньпина и Путина

08:48, 6 сентября 2025
Трамп допустил приглашение на саммит Большой двадцатки лидеров РФ и Китая.
Президент США Дональд Трамп объявил, что в 2026 году саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами. Об этом сообщает Clash Report.

Впервые за 20 лет США примут встречу лидеров G20. По словам Трампа, событие состоится в клубе «Дорал», который принадлежит ему.

На вопрос журналистов, пригласит ли он Россию к участию, американский президент ответил, что «подумает над этим некоторое время». В то же время он заявил, что был бы рад видеть среди гостей китайского лидера Си Цзиньпина и Путина.

«Я был бы рад, если бы Си и Путин посетили саммит G20 в следующем году. Они были бы наблюдателями — не уверен, захотят ли они этого», — сказал он.

Он также подтвердил, что не примет участие в нынешнем саммите в Южной Африке. Вместо него США будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

США Дональд Трамп

