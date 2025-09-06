Наступний саміт G20 відбудеться у Маямі — Трамп готовий запросити Сі Цзіньпіна та Путіна

Трамп допустив запрошення на саміт «Великої двадцятки» лідерів РФ та Китаю.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що у 2026 році саміт «Великої двадцятки» пройде в Маямі. Про це повідомляє Clash Report.

Вперше за 20 років США прийматимуть зустріч лідерів G20. За словами Трампа, подія відбудеться у клубі «Дорал», що належить йому.

На запитання журналістів, чи запросить він Росію до участі, американський президент відповів, що «подумає над цим деякий час». Водночас він заявив, що був би радий бачити серед гостей китайського лідера Сі Цзіньпіна та Путіна.

«Я був би радий, якби Сі та Путін відвідали саміт G20 наступного року. Вони були б спостерігачами - не впевнений, чи вони захочуть цього», - сказав він.

Він також підтвердив, що не братиме участі у цьогорічному саміті в Південній Африці. Замість нього США представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс.

