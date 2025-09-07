Практика судов
В Польше произошел взрыв на военном полигоне: есть пострадавшие

21:24, 7 сентября 2025
Пострадали два гражданских граждан.
В Польше на территории военного полигона, расположенном в варшавском районе Рембертув, произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Polsat News.

На месте работает военная жандармерия вместе с саперами.

Сообщается, что происхождение взрывного устройства и подробные обстоятельства инцидента будут предметом дальнейшего расследования. Ранены в результате взрыва – двое гражданских лиц. Они проникли на территорию полигона "вопреки четко обозначенным запретам".

Один из пострадавших – мужчина около 50 лет, а второй – в возрасте около 30 лет. Они имеют многочисленные рваные раны, состояние обоих тяжелое.

«Во время инцидента на месте не было военнослужащих, и никаких учений не проводилось», – заверил подполковник Павел Дурка, спикер главнокомандующего Военной полиции.

Польша

