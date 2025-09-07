У Польщі стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі

Постраждали двоє цивільних громадян.

У Польщі на території військового полігону, розташованому у варшавському районі Рембертув, стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє осіб. Про це повідомляє Polsat News.

Зазначається, що на місці працює військова жандармерія разом із саперами.

Повідомляється, що походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту будуть предметом подальшого розслідування. Поранені внаслідок вибуху – двоє цивільних осіб. Вони проникнули на територію полігону «всупереч чітко позначеним заборонам».

Один із постраждалих – чоловік близько 50 років, а другий – віком близько 30 років. Вони мають численні рвані рани, стан обох важкий.

«Під час інциденту на місці не було військовослужбовців, і жодних навчань не проводилося», – запевнив підполковник Павел Дурка, речник головнокомандувача Військової поліції.

