Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп сказал, что он готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это произошло после того, как РФ в очередной раз совершила массированную атаку на Украину.
Журналисты спросили Трампа, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко "второму этапу" ограничений.
"Я готов", – заявил американский президент.
Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.
