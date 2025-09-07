Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против РФ

Дональд Трамп дал понять, что готов к новому пакету санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп сказал, что он готов перейти ко второму этапу санкций против России. Это произошло после того, как РФ в очередной раз совершила массированную атаку на Украину.

Журналисты спросили Трампа, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко "второму этапу" ограничений.

"Я готов", – заявил американский президент.

Отметим, что министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

