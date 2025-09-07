Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти РФ

Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий до нового пакету санкцій проти РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп сказав, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Це сталося після того, як РФ вкотре здійснила масовану атаку на Україну.



Журналісти запитали Трампа, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до "другого етапу" обмежень.

"Я готовий", - заявив американський президент.

Зазначимо, що міністр фінансів США Скотт Бессент сказав про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.