ЕС отправляет делегацию в США для переговоров по санкциям против РФ

10:21, 8 сентября 2025
Делегация ЕС на этой неделе отправится в Вашингтон для обсуждения совместных действий с США.
Делегация Евросоюза отправится в Вашингтон для переговоров по санкциям против России. Об этом сообщает Bloomberg.

Страны Евросоюза планируют ввести новые ограничения, которые затронут российские банки, нефтяной сектор, платежные системы и криптовалютные биржи.

По данным издания, обсуждается блокировка около полудюжины российских банков и энергетических компаний, а также ограничения для платежных и карточных систем, криптобирж и новые барьеры для экспорта российской нефти.

Кроме того, пакет может включать санкции против «теневого» флота РФ, перевозящего нефть, ограничения для трейдеров в третьих странах, а также запрет на перестрахование танкеров, попавших в список. ЕС также рассматривает вариант усиления давления на крупнейшие энергетические компании России, в частности Роснефть и Лукойл, лишив их части действующих исключений.

Ожидается, что делегация ЕС на этой неделе отправится в Вашингтон для обсуждения совместных действий с США.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усиливать давление на Россию, но ожидает синхронных шагов от европейских партнеров.

По его словам, США и ЕС обсуждают санкции и вторичные тарифы, надеясь, что экономический коллапс в РФ заставит Кремль сесть за стол переговоров о завершении войны.

Среди других шагов — экспортные запреты на товары и химикаты, которые использует российская оборонная промышленность, а также ограничения для иностранных компаний, в частности китайских, поставляющих эти материалы.

Отдельно обсуждается применение «инструмента противодействия обходу санкций» против Казахстана, который, по данным ЕС, поставляет в Россию оборудование двойного назначения, используемое для производства оружия.

Издание указывает, что предложения по санкциям сейчас обсуждаются среди послов стран ЕС и в ближайшие недели могут быть официально утверждены. Среди возможных нововведений также ограничения на выдачу виз, запреты для портов, обслуживающих суда из «черного списка», и санкции на технологические сервисы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, которые могут иметь военное применение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в начале недели европейские лидеры прибудут в Белый дом.

