ЄС відправляє делегацію до США для переговорів щодо санкцій проти РФ

Делегація Євросоюзу відправиться до Вашингтона для переговорів щодо санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Країни Євросоюзу планують запровадити нові обмеження, які торкнуться російських банків, нафтового сектору, платіжних систем і криптовалютних бірж.

За даними видання, обговорюється блокування близько пів десятка російських банків і енергетичних компаній, а також обмеження для платіжних та карткових систем, криптобірж і нові бар’єри для експорту російської нафти.

Крім того, пакет може включати санкції проти «тіньового» флоту РФ, що перевозить нафту, обмеження для трейдерів у третіх країнах, а також заборону на перестрахування танкерів, які потраплять до списку. ЄС також розглядає варіант посилення тиску на найбільші енергокомпанії Росії, зокрема Роснафту та Лукойл, позбавивши їх частини поточних винятків.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий посилювати тиск на Росію, але очікує синхронних кроків від європейських партнерів.

За його словами, США та ЄС обговорюють санкції й вторинні тарифи, сподіваючись, що економічний колапс у РФ змусить Кремль сісти за стіл переговорів щодо завершення війни.

Серед інших кроків — експортні заборони на товари та хімікати, які використовує російська оборонна промисловість, а також обмеження для іноземних компаній, зокрема китайських, що постачають ці матеріали.

Окремо обговорюється застосування «інструменту протидії обходу санкцій» проти Казахстану, який, за даними ЄС, постачає до Росії обладнання подвійного призначення, що використовується для виробництва зброї.

Видання вказує, що пропозиції щодо санкцій наразі обговорюються серед послів країн ЄС і найближчими тижнями можуть бути офіційно ухвалені. Серед можливих нововведень також обмеження на видачу віз, заборони для портів, які обслуговують судна з «чорного списку», та санкції на технологічні сервіси, зокрема у сфері штучного інтелекту, що можуть мати військове застосування.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на початку тижня європейські лідери прибудуть у Білий дім.

