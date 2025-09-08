В Ирландии угрожали премьер-министру и его семье — полиция начала расследование

Полиция проверяет сообщения о заминировании и угрозах семье главы правительства Саймона Харриса.

Полиция Ирландии начала расследование серии анонимных угроз, направленных в адрес дома премьер-министра страны Саймона Харриса, где он проживает вместе с семьей. Об этом сообщило BBC.

На момент поступления угроз Харрис и его семья находились вне дома, но им было рекомендовано воздержаться от возвращения до завершения проверок безопасности. Анонимные сообщения, в частности о вероятном заминировании, поступали через Telegram в течение недели.

В воскресенье неизвестные лица направили угрозы в несколько полицейских участков. В пятницу онлайн-угроза была адресована близкому члену семьи премьер-министра, а ранее в течение недели неизвестные угрожали его детям через интернет.

