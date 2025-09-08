В Ірландії погрожували прем'єр-міністру та його родині — поліція розпочала розслідування

Поліція перевіряє повідомлення про замінування та погрози родині очільника уряду Саймона Гарріса.

Фото: PA Media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Ірландії розпочала розслідування серії анонімних погроз, спрямованих на адресу домівки прем’єр-міністра країни Саймона Гарріса, де він проживає разом із сім’єю. Про це повідомило BBC.

На момент надходження погроз Гарріс та його родина перебували поза домом, але їм було рекомендовано утриматися від повернення до завершення безпекових перевірок. Анонімні повідомлення, зокрема про ймовірне замінування, надходили через Telegram протягом тижня.

У неділю невідомі особи направили погрози до кількох поліцейських відділків. У п’ятницю онлайн-погроза була адресована близькому члену родини прем’єр-міністра, а раніше протягом тижня невідомі погрожували його дітям через інтернет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.