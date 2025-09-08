Соискатели работы могут получить $5 тысяч компенсации за вакансии, в которых не указана зарплата — Верховный суд Вашингтона

Верховный суд штата Вашингтон постановил, что работодатели обязаны указывать зарплатный диапазон в вакансиях.

В штате Вашингтон работодатели обязаны указывать диапазон заработной платы в вакансиях. Если этого не сделано, претенденты могут подать иск и требовать компенсацию в размере 5 тысяч долларов. Об этом сообщает Courthouse News.

Верховный суд штата постановил, что истцам не нужно доказывать, что они являются «серьезными» или «добросовестными» кандидатами, чтобы воспользоваться этим правом.

Дело началось после того, как Лиза Брансон и Шери Берк подали заявки на работу в сети винных магазинов Total Wine & More через сайт Indeed. Диапазон оплаты труда и льготы для этих должностей не были включены в список вакансий, как того требует Закон штата Вашингтон о равной оплате труда и возможностях (EPOA), позволяющий любому лицу, подающему заявку на работу в ответ на несоответствующую публикацию, подать в суд с требованием о возмещении убытков в размере 500.

Женщины подали коллективный иск против компании. Местный суд попросил Верховный суд уточнить, кого считать «кандидатом на работу»: только тех, кто действительно хочет получить должность и соответствует требованиям, или любого, кто подал заявку.

Представители Total Wine предупреждали, что слишком широкое толкование может привести к «абсурдным» последствиям — волне исков от людей без квалификации, из других стран или даже осужденных лиц. Однако Верховный суд с этим не согласился.

Судья Барбара Мадсен в решении большинством голосов (6 против 3) подчеркнула, что сужение понятия «кандидат» переложило бы ответственность не на работодателей, а на претендентов, которые были бы вынуждены доказывать «добросовестность» своих намерений. «На самом деле многие люди подаются на многочисленные вакансии, даже если не соответствуют всем критериям, и это нормально при поиске работы», — отметила она.

Мадсен подчеркнула, что законодатели штата хотели сделать именно работодателей ответственными за прозрачность зарплат, даже если претенденты не могут доказать конкретный ущерб.

Теперь дело вернется в суд первой инстанции.

В то же время судья Гордон МакКлауд в своем особом мнении заявил, что цель закона о прозрачности зарплат — борьба с дискриминацией, а не создание условий для «охотников за вознаграждениями», которые ищут в сети нарушения лишь ради компенсации. Он считает, что «кандидатом» должно считаться лицо, которое действительно стремится получить работу, а его показаний достаточно, чтобы это подтвердить.

