Шукачі роботи можуть отримати $5 тисяч компенсації за вакансії, в яких не вказана зарплата — Верховний суд Вашингтону

21:33, 8 вересня 2025
Верховний суд штату Вашингтон постановив, що роботодавці зобов’язані вказувати зарплатний діапазон у вакансіях.
Фото: unsplash
У штаті Вашингтон роботодавці зобов’язані зазначати діапазон заробітної плати у вакансіях. Якщо цього не зроблено, претенденти можуть подати позов та вимагати компенсацію у розмірі 5 тисяч доларів. Про це повідомляє Courthouse News.

Верховний суд штату постановив, що позивачам не потрібно доводити, що вони є «серйозними» або «добросовісними» кандидатами, аби скористатися цим правом.

Справа розпочалася після того, як Ліза Брансон і Шері Берк подали заявки на роботу у мережі винних магазинів Total Wine & More через сайт Indeed. Діапазон оплати праці та пільги для цих посад не були включені до списку вакансій, як того вимагає Закон штату Вашингтон про рівну оплату праці та можливості (EPOA), який дозволяє будь-якій особі, яка подає заявку на роботу у відповідь на невідповідну публікацію, подати до суду з вимогою про відшкодування збитків у розмірі 5000 доларів.

Жінки подали колективний позов проти компанії. Місцевий суд попросив Верховний суд уточнити, кого вважати «кандидатом на роботу»: лише тих, хто дійсно хоче отримати посаду та відповідає вимогам, чи будь-кого, хто подав заявку.

Представники Total Wine попереджали, що надто широке трактування може спричинити «абсурдні» наслідки — хвилю позовів від людей без кваліфікації, з інших країн чи навіть засуджених осіб. Проте Верховний суд із цим не погодився.

Суддя Барбара Мадсен у рішенні більшістю голосів (6 проти 3) наголосила, що звуження поняття «кандидат» поклало б відповідальність не на роботодавців, а на претендентів, які змушені були б доводити «добросовісність» своїх намірів. «Насправді багато людей подаються на численні вакансії, навіть якщо не відповідають усім критеріям, і це нормально під час пошуку роботи», — зазначила вона.

Мадсен підкреслила, що законодавці штату хотіли зробити саме роботодавців відповідальними за прозорість зарплат, навіть якщо претенденти не можуть довести конкретні збитки.

Тепер справа повернеться до суду першої інстанції.

Водночас суддя Гордон МакКлауд у своїй окремій думці заявив, що мета закону про прозорість зарплат — боротьба з дискримінацією, а не створення умов для «мисливців за винагородами», які шукають у мережі порушення лише заради компенсації. Він вважає, що «кандидатом» має вважатися людина, яка дійсно прагне отримати роботу, а її свідчень достатньо, щоб це довести.

