В Новой Зеландии полиция застрелила мужчину, который скрывался с детьми в дикой местности

21:51, 8 сентября 2025
46-летний Том Филлипс 4 года скрывался в дикой местности с тремя детьми.
Фото: AFP
В Новой Зеландии полиция застрелила 46-летнего Тома Филлипса, который с 2021 года скрывался в дикой местности вместе с тремя детьми после проигрыша в судебном споре об опеке. Об этом сообщает LRT.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 сентября, около 2:30 утра по местному времени (17:30 по восточному времени) в городке Пиопио на севере Новой Зеландии. Полиция получила вызов об ограблении в торговом районе и заметила Филлипса на квадроцикле вместе с одним из детей. Правоохранители установили на дороге шипы для прокалывания шин, после чего начали преследование, когда шины квадроцикла лопнули. По словам заместителя комиссара полиции Джилл Роджерс, когда офицеры приблизились к транспортному средству, по ним открыли огонь.

Один из полицейских получил ранение в голову и находится в тяжелом состоянии. Второй патрульный офицер в ответ выстрелил в Филлипса, который погиб на месте. Личность погибшего подтвердили позже. Двоих других детей Филлипса нашли в тот же день в отдаленном кемпинге; все трое остались невредимыми.

Мать детей, известная только как Кэт, заявила местным СМИ, что испытывает «огромное облегчение» от завершения этого дела. Филлипса, который до исчезновения проживал с детьми в небольшом городке Марокопа, описывают как опытного охотника и любителя кемпинга. Полиция считает, что он похитил детей после проигрыша в суде по опеке. Марокопа окружена густой растительностью, суровым природным ландшафтом и сетью пещер, что затрудняло поиски.

Филлипс, который обладал навыками выживания, избегал общенациональных поисковых кампаний. Однако с 2023 года участились сообщения о его появлении вместе с детьми, а также о кражах в магазинах, что свидетельствовало об исчерпании ресурсов. В октябре 2024 года группа подростков встретила Филлипса и детей во время похода в дикой местности и сняла их на видео. На записи они были одеты в камуфляж и несли рюкзаки. Один из детей на вопрос подростков, знает ли кто-нибудь об их пребывании, ответил: «Только ты», после чего группа пошла дальше.

В прошлом году против Филлипса был выдан ордер на арест по подозрению в ограблении банка. Местная община Марокопы, насчитывающая около 100 жителей, вряд ли могла оказывать ему поддержку. Дело Филлипса стало одной из самых больших нераскрытых загадок Новой Зеландии и привлекло значительное внимание общественности.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Лаксон назвал инцидент «печальным и абсолютно трагическим».

