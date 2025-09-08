У Новій Зеландії поліція застрелила чоловіка, який переховувався з дітьми у дикій місцевості

46-річний Том Філліпс 4 роки переховувався в дикій місцевості з трьома дітьми.

Фото: AFP

У Новій Зеландії поліція застрелила 46-річного Тома Філліпса, який із 2021 року переховувався в дикій місцевості разом із трьома дітьми після програшу в судовій суперечці про опіку. Про це повідомляє LRT.

Інцидент стався в неділю, 7 вересня, близько 2:30 ранку за місцевим часом (17:30 за східним часом) у містечку Піопіо на півночі Нової Зеландії. Поліція отримала виклик про пограбування в торговому районі та помітила Філліпса на квадроциклі разом із однією з дітей. Правоохоронці встановили на дорозі шипи для проколювання шин, після чого розпочали переслідування, коли шини квадроцикла лопнули. За словами заступниці комісара поліції Джилл Роджерс, коли офіцери наблизилися до транспортного засобу, по них відкрили вогонь.

Один із поліцейських отримав поранення в голову і перебуває у важкому стані. Другий патрульний офіцер у відповідь вистрілив у Філліпса, який загинув на місці. Особу загиблого підтвердили пізніше. Двох інших дітей Філліпса знайшли того ж дня у віддаленому кемпінгу; усі троє залишилися неушкодженими.

Мати дітей, відома лише як Кет, заявила місцевим ЗМІ, що відчуває «величезне полегшення» від завершення цієї справи. Філліпса, який до зникнення проживав із дітьми в невеликому містечку Марокопа, описують як досвідченого мисливця та любителя кемпінгу. Поліція вважає, що він викрав дітей після програшу в суді щодо опіки. Марокопа оточена густою рослинністю, суворим природним ландшафтом і мережею печер, що ускладнювало пошуки.

Філліпс, який мав навички виживання, уникав загальнонаціональних пошукових кампаній. Проте з 2023 року почастішали повідомлення про його появу разом із дітьми, а також про крадіжки в магазинах, що свідчило про вичерпання ресурсів. У жовтні 2024 року група підлітків зустріла Філліпса та дітей під час походу в дикій місцевості та зняла їх на відео. На записі вони були одягнені в камуфляж і несли рюкзаки. Один із дітей на запитання підлітків, чи знає хтось про їхнє перебування, відповів: «Тільки ти», після чого група пішла далі.

Минулого року проти Філліпса було видано ордер на арешт за підозрою в пограбуванні банку. Місцева громада Марокопи, яка налічує близько 100 жителів, навряд чи могла надавати йому підтримку. Справа Філліпса стала однією з найбільших нерозкритих загадок Нової Зеландії та привернула значну увагу громадськості.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Кріс Лаксон назвав інцидент «сумним і абсолютно трагічним».

