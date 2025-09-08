В Польше украинцам могут грозить штрафы за вождение без польского удостоверения

С 1 октября украинцы, которые находятся в Польше, могут получить серьезные штрафы за управление автомобилем без польских водительских удостоверений. Речь идет о 2000 злотых. Об этом пишет uamotors.
Причина — возможная отмена специального постановления, которое до сих пор позволяло пользоваться украинскими удостоверениями. По польскому законодательству, после 180 дней пребывания в стране иностранцы обязаны заменить документы, иначе им грозит административная ответственность.
В случае отмены постановления украинцам придется срочно менять водительское удостоверение, так как полиция может провести проверку.
