У Польщі українцям можуть загрожувати штрафи за водіння без польського посвідчення

У Польщі з 1 жовтня може з'явитися штраф у 2000 злотих для українців, якщо спеціальна постанова, що дозволяє користуватися українськими посвідченнями водія, втратить чинність.

З 1 жовтня українці, які перебувають у Польщі, можуть отримати серйозні штрафи за керування автомобілем без польських водійських посвідчень. Йдеться про 2000 злотих. Про це пише uamotors.

Причина — можливе скасування спеціальної постанови, яка досі дозволяла користуватися українськими посвідченнями. За польським законодавством, після 180 днів перебування в країні іноземці зобов’язані замінити документи, інакше їм загрожує адміністративна відповідальність.

У разі скасування постанови українцям доведеться терміново міняти посвідчення водія, адже поліція може провести перевірку.

