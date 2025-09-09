Практика судов
Полиция Лондона начала расследование против художника Бэнкси после его рисунка на здании суда

09:04, 9 сентября 2025
Здание Королевского суда Лондона является памяткой архитектуры, поэтому полиция начала расследование.
В Лондоне полиция начала расследование против художника-анонима Бэнкси после того, как на здании Королевского суда в столице Великобритании появилось новое граффити. Об этом пишет Daily Mail.

Расследование касается возможного уголовного повреждения памятника архитектуры, ведь здание имеет охранный статус. Правоохранители также подтвердили, что граффити создал "известный уличный художник".

Напомним, что мурал с изображением бьющего протестующего молотком судьи появился на здании 8 сентября.

Администрация судов Великобритании сообщила, что граффити будет удалено.

"Здание является памятником архитектуры, и мы обязаны поддерживать его первоначальный вид", – отметили в HM Courts and Tribunals.

Великобритания

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

