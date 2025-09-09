Поліція Лондона почала розслідування проти художника Бенксі після його малюнка на будівлі суду

Будівля Королівського суду Лондона є пам’яткою архітектури, тому поліція почала розслідування.

У Лондоні поліція почала розслідування проти художника-аноніма Бенксі після того, як на будівлі Королівського суду у столиці Великої Британії з'явилося нове графіті. Про це пише Daily Mail.

Зазначається, що розслідування стосується можливого кримінального пошкодження пам’ятки архітектури, адже будівля має охоронний статус. Правоохоронці також підтвердили, що графіті створив «відомий вуличний художник».

Нагадаємо, що мурал із зображенням судді, що б'є протестувальника молотком, з'явилося на будівлі 8 вересня.

Адміністрація судів Великої Британії повідомила, що графіті буде видалене.

"Будівля є пам’яткою архітектури, і ми зобов’язані підтримувати її первісний вигляд", – зазначили у HM Courts and Tribunals.

