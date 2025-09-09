В Польше разбился легкий самолет: есть погибшие

Два человека погибли после того, как легкий самолет упал в поле.

В Польше два человека погибли в результате аварии легкого самолета. Об этом сообщает TVP World.

Авария произошла вблизи села Липовое. После тушения пожара спасатели обнаружили внутри самолета два тела.

Самолет упал в поле при попытке приземлиться.

Подробные обстоятельства инцидента пока неизвестны. На месте работают правоохранители, прокуроры и пожарные.

