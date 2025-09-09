У Польщі розбився легкий літак: є загиблі

Двоє людей загинули після того, як легкий літак впав у поле.

Фото: tvpworld.com

У Польщі двоє людей загинули внаслідок аварії легкого літака. Про це повідомляє TVP World.

Аварія сталася поблизу села Ліпова. Після гасіння пожежі рятувальники виявили всередині літака два тіла.

Літак упав в поле під час спроби приземлитися.



Детальні обставини інциденту наразі невідомі. На місці працюють правоохоронці, прокурори та пожежники.

