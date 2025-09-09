В Перу собака спасла хозяина, потушив брошенную во двор динамитную шашку

Четвероногий спаситель получил повреждения голосовых связок и утратил способность лаять.

В Перу пес по кличке Мачис спас хозяина и его семью во время покушения. Он обезвредил взрывчатку, которую бросили во двор, сообщает NBC News.

Журналист Карлос Альберто Месиас Сарате рассказал, что привык к угрозам и не удивился, когда на него совершили нападение. Но злоумышленнику не удалось навредить репортеру.

Метис кокер-спаниеля Мачис схватил динамитную шашку, брошенную во двор Сарате. Он начал грызть фитиль, и тот погас. Благодаря этому взрыв не произошел, но собака получил повреждения голосовых связок и утратил способность лаять.

Сарате обратился в полицию. Правоохранители установили, что использованная шашка была «тем самым динамитом, который применяют в противопехотных минах». Злоумышленника удалось задержать.

