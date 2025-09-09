Практика судів
  1. У світі

У Перу собака врятував господаря, загасивши кинуту в двір динамітну шашку

23:30, 9 вересня 2025
Чотирилапий рятівник отримав ушкодження голосових зв’язок і втратив здатність гавкати.
У Перу собака врятував господаря, загасивши кинуту в двір динамітну шашку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Перу пес на ім’я Мачис врятував господаря та його родину під час замаху. Він знешкодив вибухівку, яку кинули у двір, повідомляє NBC News.

Журналіст Карлос Альберто Месіас Сарате розповів, що звик до погроз і не здивувався, коли на нього здійснили напад. Та злочинцю не вдалося завдати шкоди репортеру.

Метис кокер-спанієля Мачис схопив динамітну шашку, кинуту у двір Сарате. Він почав гризти гніт, і той згас. Завдяки цьому вибух не стався, але собака отримав ушкодження голосових зв’язок і втратив здатність гавкати.

Сарате звернувся до поліції. Правоохоронці встановили, що використана шашка була «тим самим динамітом, який застосовують у протипіхотних мінах». Зловмисника вдалося затримати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

замах тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу

«Ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором»: Кабмін внаслідок скасування Господарського кодексу затвердив порядок перетворення державних підприємств і передачі державного та комунального майна.

Митників перевірять на доброчесність – уряд затвердив порядок

Атестаційна комісія аналізуватиме законність джерел походження майна учасника атестації та його близьких осіб, а також співвідношення рівня життя задекларованим доходам.

Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду