У Перу собака врятував господаря, загасивши кинуту в двір динамітну шашку

Чотирилапий рятівник отримав ушкодження голосових зв’язок і втратив здатність гавкати.

У Перу пес на ім’я Мачис врятував господаря та його родину під час замаху. Він знешкодив вибухівку, яку кинули у двір, повідомляє NBC News.

Журналіст Карлос Альберто Месіас Сарате розповів, що звик до погроз і не здивувався, коли на нього здійснили напад. Та злочинцю не вдалося завдати шкоди репортеру.

Метис кокер-спанієля Мачис схопив динамітну шашку, кинуту у двір Сарате. Він почав гризти гніт, і той згас. Завдяки цьому вибух не стався, але собака отримав ушкодження голосових зв’язок і втратив здатність гавкати.

Сарате звернувся до поліції. Правоохоронці встановили, що використана шашка була «тим самим динамітом, який застосовують у протипіхотних мінах». Зловмисника вдалося затримати.

