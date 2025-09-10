Практика судов
Конгресс готов принять новые санкции и тарифы против РФ, — сенатор Линдси Грэм

19:32, 10 сентября 2025
США готовятся усилить давление на РФ: Линдси Грэм заявил, что Конгресс готов поддержать Трампа во введении новых санкций и тарифов.
Конгресс готов принять новые санкции и тарифы против РФ, — сенатор Линдси Грэм
Фото: Getty Images
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс готов принять законодательство для введения новых масштабных санкций и тарифов против РФ.

Он выступил в поддержку президента США Дональда Трампа после инцидента с нарушением Россией воздушного пространства Польши.

«Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять законодательство, которое позволит ввести разрушительные новые санкции и тарифы, которые могут быть применены по вашему усмотрению. Наша цель – предоставить вам полномочия, чтобы вы могли противостоять этой растущей угрозе», – написал Грэм в соцсети Х.

Сенатор также подчеркнул, что Трамп прав, призывая Европу присоединиться к более жесткому экономическому давлению. В частности, он призвал Брюссель последовать примеру Вашингтона и ввести тарифы против Китая и Индии, которые закупают дешевую российскую нефть, финансируя тем самым российскую агрессию.

«Европе: я надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями – такими как тарифы – для прекращения этой войны. Я также надеюсь, что вы следите за этим», – резюмировал он.

Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

