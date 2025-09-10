Конгресс готов принять новые санкции и тарифы против РФ, — сенатор Линдси Грэм

США готовятся усилить давление на РФ: Линдси Грэм заявил, что Конгресс готов поддержать Трампа во введении новых санкций и тарифов.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Конгресс готов принять законодательство для введения новых масштабных санкций и тарифов против РФ.

Он выступил в поддержку президента США Дональда Трампа после инцидента с нарушением Россией воздушного пространства Польши.

«Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять законодательство, которое позволит ввести разрушительные новые санкции и тарифы, которые могут быть применены по вашему усмотрению. Наша цель – предоставить вам полномочия, чтобы вы могли противостоять этой растущей угрозе», – написал Грэм в соцсети Х.

Сенатор также подчеркнул, что Трамп прав, призывая Европу присоединиться к более жесткому экономическому давлению. В частности, он призвал Брюссель последовать примеру Вашингтона и ввести тарифы против Китая и Индии, которые закупают дешевую российскую нефть, финансируя тем самым российскую агрессию.

«Европе: я надеюсь, вы понимаете, что республиканцы и демократы в Конгрессе работают с президентом Трампом над новыми идеями – такими как тарифы – для прекращения этой войны. Я также надеюсь, что вы следите за этим», – резюмировал он.

