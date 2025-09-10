Практика судів
  1. У світі

Конгрес готовий ухвалити нові санкції та тарифи проти РФ, — сенатор Ліндсі Грем

19:32, 10 вересня 2025
США готуються посилити тиск на РФ: Ліндсі Грем заявив, що Конгрес готовий підтримати Трампа у запровадженні нових санкцій і тарифів.
Конгрес готовий ухвалити нові санкції та тарифи проти РФ, — сенатор Ліндсі Грем
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, Конгрес готовий ухвалити законодавство для запровадження нових масштабних санкцій та тарифів проти РФ.

Він виступив на підтримку президента США Дональда Трампа після інциденту з порушенням Росією повітряного простору Польщі.

«Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити законодавство, яке дозволить запровадити нищівні нові санкції і тарифи, які можуть бути застосовані на ваш розсуд. Наша мета – надати вам повноваження, щоб ви могли протистояти цій зростаючій загрозі», – написав Грем у соцмережі Х.

Сенатор також наголосив, що Трамп має рацію, закликаючи Європу долучитися до жорсткішого економічного тиску. Зокрема, він закликав Брюссель наслідувати приклад Вашингтона і запровадити тарифи проти Китаю та Індії, які закуповують дешеву російську нафту, фінансуючи тим самим російську агресію.

«Європі: Я сподіваюся, ви розумієте, що республіканці і демократи в Конгресі працюють з президентом Трампом над новими ідеями - такими як тарифи - для припинення цієї війни. Я також сподіваюся, що ви спостерігаєте за цим», – підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф санкції

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду