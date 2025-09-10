Конгрес готовий ухвалити нові санкції та тарифи проти РФ, — сенатор Ліндсі Грем

США готуються посилити тиск на РФ: Ліндсі Грем заявив, що Конгрес готовий підтримати Трампа у запровадженні нових санкцій і тарифів.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, Конгрес готовий ухвалити законодавство для запровадження нових масштабних санкцій та тарифів проти РФ.

Він виступив на підтримку президента США Дональда Трампа після інциденту з порушенням Росією повітряного простору Польщі.

«Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити законодавство, яке дозволить запровадити нищівні нові санкції і тарифи, які можуть бути застосовані на ваш розсуд. Наша мета – надати вам повноваження, щоб ви могли протистояти цій зростаючій загрозі», – написав Грем у соцмережі Х.

Сенатор також наголосив, що Трамп має рацію, закликаючи Європу долучитися до жорсткішого економічного тиску. Зокрема, він закликав Брюссель наслідувати приклад Вашингтона і запровадити тарифи проти Китаю та Індії, які закуповують дешеву російську нафту, фінансуючи тим самим російську агресію.

«Європі: Я сподіваюся, ви розумієте, що республіканці і демократи в Конгресі працюють з президентом Трампом над новими ідеями - такими як тарифи - для припинення цієї війни. Я також сподіваюся, що ви спостерігаєте за цим», – підсумував він.

