В Конгрессе США одобрили оборонный бюджет на 2026 год — $400 млн предусмотрено на помощь Украине

09:32, 11 сентября 2025
Законопроект об оборонной политике предусматривает выделение 400 миллионов долларов на инициативу Пентагона по помощи Украине в сфере безопасности.
Фото: nbcnews.com
Палата представителей Конгресса США 10 сентября поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2026-й финансовый год (начнется 1 октября 2025 года) с помощью для Украины, пишет The New York Times.

Законопроект об оборонной политике на сумму 892,6 миллиарда долларов предусматривает повышение военной готовности и увеличение заработной платы американским военнослужащим, одновременно запрещая предоставление военнослужащим медицинской помощи с учетом гендерного равенства и отклоняя усилия по защите доступа военнослужащих к услугам по проведению абортов.

За документ проголосовали: 231 — за и 196 — против.

Кроме того, в бюджете заложено $400 миллионов на военную помощь Украине. Средства будут предоставлены через программу «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Она предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями вооружений, а не передачу техники непосредственно со складов США.

Палата представителей отклонила предложение представительницы Марджори Тейлор Грин, республиканки от штата Джорджия, сократить финансирование страны, при этом как республиканцы, так и демократы проголосовали против.

США Украина

