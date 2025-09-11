Практика судів
У Конгресі США схвалили оборонний бюджет на 2026 рік — $400 млн передбачено на допомогу Україні

09:32, 11 вересня 2025
Законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.
Фото: nbcnews.com
Палата представників Конгресу США 10 вересня підтримала законопроект про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік (розпочнеться 1 жовтня 2025 року) з допомогою для України, пише The New York Times.

Законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

За документ проголосували: 231 голоси за та 196 - проти.

Крім того, у бюджеті закладено $400 мільйонів на військову допомогу Україні. Кошти нададуть через програму «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI). Вона передбачає укладання Пентагоном контрактів із виробниками озброєнь, а не передачу техніки безпосередньо зі складів США.

Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.

