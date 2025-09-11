У Конгресі США схвалили оборонний бюджет на 2026 рік — $400 млн передбачено на допомогу Україні

Законопроект про оборонну політику передбачає виділення 400 мільйонів доларів на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

Фото: nbcnews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Палата представників Конгресу США 10 вересня підтримала законопроект про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік (розпочнеться 1 жовтня 2025 року) з допомогою для України, пише The New York Times.

Законопроект про оборонну політику на суму 892,6 мільярда доларів передбачає підвищення військової готовності та збільшення заробітної плати американським військовослужбовцям, водночас забороняючи надання військовослужбовцям медичної допомоги з урахуванням гендерної рівності та відхиляючи зусилля щодо захисту доступу військовослужбовців до послуг з проведення абортів.

За документ проголосували: 231 голоси за та 196 - проти.

Крім того, у бюджеті закладено $400 мільйонів на військову допомогу Україні. Кошти нададуть через програму «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI). Вона передбачає укладання Пентагоном контрактів із виробниками озброєнь, а не передачу техніки безпосередньо зі складів США.

Палата представників відхилила пропозицію представниці Марджорі Тейлор Грін, республіканки від штату Джорджія, скоротити фінансування країни, при цьому як республіканці, так і демократи проголосували проти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.