Ультраправые в Европарламенте подали вотум недоверия Урсуле фон дер Ляен

Группа в Европарламенте, в которую входит Виктор Орбан, подала вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

Межпартийная группа «Патриоты за Европу», в которую входит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подала вотум недоверия президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как объяснил Орбан, инициатива стала реакцией на выступление фон дер Ляйен в Европарламенте 10 сентября, которое прозвучало после инцидента со сбитыми над Польшей российскими беспилотниками.

«Она угрожала всем. Те, кто не присоединится к брюссельскому “стаду”, лишатся всех средств ЕС. Мы ответили. Сегодня днем мы подали вотум недоверия от Патриотов: фон дер Ляйен должна уйти!» — заявил Орбан в соцсетях.

