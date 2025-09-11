Ультраправі в Європарламенті подали вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Група в Європарламенті, до якої входить Віктор Орбан, подала вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн.

Міжпартійна група «Патріоти за Європу», до якої входить прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, подала вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як пояснив Орбан, ініціатива стала реакцією на виступ фон дер Ляєн у Європарламенті 10 вересня, який пролунав після інциденту зі збитими над Польщею російськими безпілотниками.

«Вона погрожувала всім. Ті, хто не приєднається до брюссельської «отари», позбудуться всіх коштів ЄС. Ми відповіли. Сьогодні вдень ми подали вотум недовіри від Патріотів: фон дер Ляєн має піти!» — заявив Орбан у соцмережах.

