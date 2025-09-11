Практика судів
Ультраправі в Європарламенті подали вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

14:49, 11 вересня 2025
Група в Європарламенті, до якої входить Віктор Орбан, подала вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн.
Міжпартійна група «Патріоти за Європу», до якої входить прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, подала вотум недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як пояснив Орбан, ініціатива стала реакцією на виступ фон дер Ляєн у Європарламенті 10 вересня, який пролунав після інциденту зі збитими над Польщею російськими безпілотниками.

«Вона погрожувала всім. Ті, хто не приєднається до брюссельської «отари», позбудуться всіх коштів ЄС. Ми відповіли. Сьогодні вдень ми подали вотум недовіри від Патріотів: фон дер Ляєн має піти!» — заявив Орбан у соцмережах.

Європарламент

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екссудді Родіона Кірєєва, якого у 2014 році оголосили в розшук

У справі скандального екссудді Печерського райсуду Києва Родіона Кірєєва Європейський суд з прав людини визнав порушення статті 6 Конвенції через відмову в доступі до вищих судів.

Чи може держава примусово забрати у власника лише частину земельної ділянки, якщо після цього решта землі не може використовуватися за призначенням – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що у разі прийняття рішення про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності, за наявності обґрунтованої вимоги власника, який доводить неможливість раціонального використання залишку земельної ділянки за її цільовим призначенням, органи державної влади зобов’язані забезпечити відчуження всієї земельної ділянки, а не лише її частини.

