В Беларуси освободили 52 политзаключенных, среди которых 14 иностранцев

15:23, 11 сентября 2025
Среди освобожденных Лукашенко заключенных — граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании.
Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, отбывающих наказание по политическим статьям.  Это произошло по просьбе главы США Дональда Трампа и лидеров других государств.

Отмечается, что среди помилованных заключенных — 14 иностранных граждан, в частности — жители Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании. 

Освобождение политзаключенных прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа: "Никто не оставлен позади! 52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, решетчатые окна и постоянный страх. Среди них, что для меня особенно важно, были 6 литовцев".

Как пишет, газета «Наша Нива», Лукашенко помиловал журналиста и основателя канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика,  приговоренного к 15 годам колонии усиленного режима в декабре 2021 года.

Беларусь

