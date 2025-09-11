В Беларуси освободили 52 политзаключенных, среди которых 14 иностранцев

Среди освобожденных Лукашенко заключенных — граждане Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании.

Александр Лукашенко помиловал 52 заключенных, отбывающих наказание по политическим статьям. Это произошло по просьбе главы США Дональда Трампа и лидеров других государств.

Отмечается, что среди помилованных заключенных — 14 иностранных граждан, в частности — жители Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании.

Освобождение политзаключенных прокомментировал президент Литвы Гитанас Науседа: "Никто не оставлен позади! 52 заключенных сегодня безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, решетчатые окна и постоянный страх. Среди них, что для меня особенно важно, были 6 литовцев".

Как пишет, газета «Наша Нива», Лукашенко помиловал журналиста и основателя канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, приговоренного к 15 годам колонии усиленного режима в декабре 2021 года.

