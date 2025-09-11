У Білорусі звільнили 52 політв’язнів, серед яких 14 іноземців

Серед звільнених Лукашенком ув'язнених — громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Олександр Лукашенко помилував 52 ув'язнених, які відбували покарання за політичними статтями. Це сталося на прохання президента США Дональда Трампа та лідерів інших держав.

Зазначається, що серед помилуваних ув'язнених – 14 іноземних громадян, зокрема – жителі Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії.

Звільнення політв'язнів прокоментував президент Литви Гітанас Науседа: Ніхто не залишений позаду! 52 ув'язнених сьогодні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, ґратчасті вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було 6 литовців".

Він подякував Дональду Трампу за зусилля щодо їхнього звільнення.

Як пише газета «Наша Ніва», Лукашенко помилував журналіста та засновника каналу «Білорусь головного мозку» Ігоря Лосика, засудженого до 15 років колонії посиленого режиму в грудні 2021 року.

