Албания первой в мире назначила министра на основе ИИ

Албания создала виртуального министра для контроля госзакупок.

Албания стала первой страной в мире, где в правительстве работает министр, созданный с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает Politico.

На собрании Социалистической партии в Тиране премьер-министр Албании Эди Рама объявил о перестановках в правительстве и представил Диеллу – виртуального министра, созданного на основе ИИ. «Диелла – первый член правительства, который не присутствует физически, а виртуально создан искусственным интеллектом», – заявил Рама перед однопартийцами.

Диелла, что в переводе с албанского означает «солнечный свет», будет отвечать за государственные закупки, чтобы устранить коррупционные риски. По словам Рамы, Албания стремится обеспечить «100-процентную неподкупность» тендеров и полную прозрачность использования государственных средств. Сейчас Диэлла уже управляет платформой e-Albania, которая предоставляет гражданам доступ к большинству государственных услуг в цифровом формате.

