Албанія першою у світі призначила міністра на основі ШІ

Албанія створила віртуального міністра для контролю держзакупівель.

Албанія стала першою країною у світі, де в уряді працює міністр, створений за допомогою технології штучного інтелекту. Про це повідомляє Politico.

На зборах Соціалістичної партії в Тирані прем’єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив про перестановки в уряді та представив Діеллу – віртуального міністра, створеного на основі ШІ. «Діелла – перший член уряду, який не присутній фізично, а віртуально створений штучним інтелектом», – заявив Рама перед однопартійцями.

Діелла, що в перекладі з албанської означає «сонячне світло», відповідатиме за державні закупівлі, щоб усунути корупційні ризики. За словами Рами, Албанія прагне забезпечити «100-відсоткову непідкупність» тендерів і повну прозорість використання державних коштів. Наразі Діелла вже управляє платформою e-Albania, яка надає громадянам доступ до більшості державних послуг у цифровому форматі.

