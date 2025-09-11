Практика судов
Польша разворачивает 40 тысяч военных на границе с Беларусью и Россией

18:46, 11 сентября 2025
Варшава также отправит инструкторов в Украину для борьбы с дронами.
Польша размещает около 40 000 военнослужащих на границах с Беларусью и Россией в ответ на российско-белорусские военные учения «Запад-2025», которые начнутся в пятницу. Об этом сообщило TVP. Кроме того, Польша отправит своих военных в Украину для обучения методам противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Решение о развертывании войск связано с эскалацией напряженности после массового вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши в среду, когда польские и нидерландские военные самолеты сбили вражеские БПЛА. Ожидается, что в учениях «Запад-2025», которые частично будут проходить вблизи польской границы, примут участие десятки тысяч российских и белорусских военных. Эти маневры, которые считаются наступательными, находятся под пристальным вниманием Польши и НАТО.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью Polsat News отметил, что страна готовилась к этим учениям в течение многих месяцев. «Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 000 польских солдат, а также солдаты альянса [НАТО], чтобы адекватно реагировать», — заявил он. Томчик подчеркнул, что развертывание 40 000 военных является превентивной мерой для обеспечения безопасности границ на фоне российско-белорусских маневров.

