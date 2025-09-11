Практика судів
Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю та Росією

18:46, 11 вересня 2025
Варшава також відправить інструкторів в Україну для боротьби з дронами.
Польща розміщує близько 40 000 військовослужбовців на кордонах із Білоруссю та Росією у відповідь на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», які розпочнуться у п’ятницю. Про це повідомило TVP. Крім того, Польща відправить своїх військових до України для навчання методам протидії безпілотним літальним апаратам.

Рішення про розгортання військ пов’язане з ескалацією напруженості після масового вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі в середу, коли польські та нідерландські військові літаки збили ворожі БпЛА. Очікується, що в навчаннях «Захід-2025», які частково проходитимуть поблизу польського кордону, візьмуть участь десятки тисяч російських і білоруських військових. Ці маневри, які вважаються наступальними, перебувають під пильною увагою Польщі та НАТО.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Polsat News зазначив, що країна готувалася до цих навчань протягом багатьох місяців. «Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдати альянсу [НАТО], щоб адекватно реагувати», – заявив він. Томчик підкреслив, що розгортання 40 000 військових є превентивним заходом для забезпечення безпеки кордонів на тлі російсько-білоруських маневрів.

