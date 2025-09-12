Практика судов
В США опубликовали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления

08:42, 12 сентября 2025
Обнародовали видео с подозреваемым в стрельбе по Чарли Кирку.
В США опубликовали видео, на котором убийца Чарли Кирка скрывается с места преступления
Источник фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о публикации видео и фотокадров с подозреваемым в стрельбе по Чарли Кирку.

Ранее правоохранители называли этого человека «представляющим интерес», однако во время пресс-конференции 11 сентября его уже официально признали подозреваемым.

Новое видео, распространенное Департаментом общественной безопасности Юты, демонстрирует, как мужчина бежит по крыше школьного здания, а затем направляется в лесистую местность, где позже нашли оружие. Об этом сообщил комиссар DPS Бо Мейсон.

По его словам, на кадрах видно, как подозреваемый движется по крыше от левого края здания к правому, а затем спускается вниз, оставляя отпечатки ладоней, следы с возможными образцами ДНК и след обуви. Следователи установили, что, вероятно, он был в кроссовках Converse.

После спуска с крыши мужчина пробежал по газону рядом с парковкой и скрылся в прилегающей лесистой зоне, добавил Мейсон.

