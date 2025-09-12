Глава МИД Украины Андрей Сибига встретил Радослава Сикорского.

Фото: МИД

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Я был рад встретить главу МИД Польши Радослава Сикорского и американскую журналистку и историки Кинь Энн Эпплбом на киевском железнодорожном вокзале сегодня утром. На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе", - сообщил Сибига.

Сибига объяснил, что во время переговоров с польским коллегой будут говорить о безопасности, вступлении Украины в ЕС и НАТО, а также об усилении давления на Москву.

Напомним, что в ночь на 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине ряд шахедов пересекли границу с Польшей.

В связи с такой атакой Североатлантический альянс применил 4 статью. Речь идет об инициировании консультаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.