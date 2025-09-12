Главa МЗС України Андрій Сибіга зустрів Радослава Сікорського.

Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Я був радий зустріти главу МЗС Польщі Радослава Сікорського та американську журналістку та історитикиню Енн Епплбом на київському залізничному вокзалі сьогодні вранці. На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом", - повідомив Сибіга.

Сибіга пояснив, що під час переговорів із польським колегою говоритимуть про безпеку, вступ України до ЄС і НАТО, а також про посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 вересня під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні низка шахедів перетнули кордон із Польщею.

У зв'язку з такою атакою Північноатлантичний альянс застосував 4 статтю. Йдеться про ініціацію консультацій.

