У Польщі заявили, що НАТО застосувало статтю 4 Договору через атаку російських дронів

У польському уряді заявили, що в рамках процедури вже відбулися консультації.

Фото з соцмереж

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосувало статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки дронів РФ на територію країни. Про це він сказав у ефірі Polsat News.

Також він підкреслив, що в рамках процедури вже відбулися консультації.

Нагадаємо, зранку прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Як додав Туск, стаття 4 — це лише початок. «Ми очікуватимемо значно більшої підтримки під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу», — наголосив він.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів.

Як відомо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Додамо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запустить моніторинг кордону Європи з РФ в режимі реального часу та побудує стіну дронів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.