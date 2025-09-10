Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони

Резервісти мають з’явитися на службу за 6 годин.

Польща оголосила про термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони та посилення їхньої бойової готовності у відповідь на порушення повітряного простору російськими ударними дронами та активізацію пошуково-рятувальних операцій на землі. Про це повідомила пресслужба Командування територіальних військ Польщі у соціальній мережі X.

Згідно з розпорядженням, резервісти у східних воєводствах – Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському – зобов’язані з’явитися на службу протягом 6 годин. У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах термін прибуття становить 12 годин. В інших регіонах країни виклик резервістів наразі не планується.

Військові закликали громадян зберігати спокій і довіряти лише офіційним повідомленням державних структур. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, який раніше скликав екстрене засідання уряду через атаку дронів, координує дії з міністрами оборони та іншими відомствами для забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

