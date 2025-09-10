Туск скликав екстрене засідання уряду через атаку російських дронів

Польща посилила заходи безпеки, знайдено уламки безпілотника.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду у зв’язку з атакою російських ударних дронів, які вночі 10 вересня порушили повітряний простір країни. Про це повідомив прессекретар польського уряду Адам Шлапка, зазначивши, що засідання заплановане на 09:00 за київським часом.

За словами Шлапки, наразі Туск проводить консультації з міністрами, відповідальними за державну безпеку, для координації дій у відповідь на загрозу. Оперативне командування Збройних сил Польщі закликало громадян залишатися вдома через небезпеку, пов’язану з присутністю російських дронів. ««Ми наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо всіх залишатися вдома. Найбільш вразливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування», – заявили військові.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що поліція виявила уламки першого збитого російського безпілотника в селі Чоснувка, розташованому поблизу польсько-білоруського кордону.

