Туск созвал экстренное заседание правительства из-за атаки российских дронов

08:45, 10 сентября 2025
Польша усилила меры безопасности, найдены обломки беспилотника.
Туск созвал экстренное заседание правительства из-за атаки российских дронов
Фото: Fakt.pl
Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства в связи с атакой российских ударных дронов, которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, отметив, что заседание запланировано на 09:00 по киевскому времени.

По словам Шлапки, в настоящее время Туск проводит консультации с министрами, ответственными за государственную безопасность, для координации действий в ответ на угрозу. Оперативное командование Вооруженных сил Польши призвало граждан оставаться дома из-за опасности, связанной с присутствием российских дронов. «Мы подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем всех оставаться дома. Наиболее уязвимыми районами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию», — заявили военные.

Местные СМИ также сообщили, что полиция обнаружила обломки первого сбитого российского беспилотника в селе Чоснувка, расположенном вблизи польско-белорусской границы.

