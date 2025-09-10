Резервисты должны явиться на службу в течение 6 часов.

Польша объявила о срочной мобилизации резервистов войск территориальной обороны и усилении их боевой готовности в ответ на нарушение воздушного пространства российскими ударными дронами и активизацию поисково-спасательных операций на земле. Об этом сообщила пресс-служба Командования территориальных войск Польши в социальной сети X.

Согласно распоряжению, резервисты в восточных воеводствах – Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском – обязаны явиться на службу в течение 6 часов. В Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах срок прибытия составляет 12 часов. В других регионах страны вызов резервистов пока не планируется.

Военные призвали граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям государственных структур. Премьер-министр Польши Дональд Туск, который ранее созвал экстренное заседание правительства из-за атаки дронов, координирует действия с министрами обороны и другими ведомствами для обеспечения безопасности страны.

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

