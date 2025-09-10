Практика судів
  1. У світі

ЄС побудує стіну дронів та запустить моніторинг кордону з РФ — Урсула фон дер Ляєн

11:17, 10 вересня 2025
Урсула фон дер Ляєн заявила, що стіна дронів — це не абстрактна амбіція, а основа надійної оборони.
ЄС побудує стіну дронів та запустить моніторинг кордону з РФ — Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація.

Після цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запустить моніторинг кордону Європи з РФ в режимі реального часу та побудує стіну дронів. Про це повідомляє ClashReport.

Вона підкреслила, що Європа повинна мати власні незалежні стратегічні спроможності, щоб бути здатною успішно захищати себе.

«Ми маємо інвестувати у космічне спостереження в режимі реального часу, щоб жоден рух сил не залишився непоміченим. Ми маємо дослухатися до заклику наших балтійських друзів і побудувати стіну з дронів. Це не абстрактна амбіція. Це основа надійної оборони», — цитує фон дер Ляєн Euronews.com

Урсула фон дер Ляєн додала, Єврокомісія представить чітку дорожню карту для запуску нових спільних оборонних проектів до наступного формального саміту Європейської ради наприкінці жовтня, щоб встановити «чіткі цілі на 2030 рік» та створити «Європейський оборонний семестр».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ЄС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо призначення покарання у разі вчинення нового злочину під час іспитового строку

У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, покарання, від якого особа була звільнена з випробуванням, вважається невідбутою частиною покарання та стає реальним, яке має приєднуватися до покарання за новим вироком – Верховний Суд.

Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Рішення ВККС повинно містити оцінку та бали по кожному критерію, за яким проводиться оцінка практичного завдання – Верховний Суд задовольнив позов кандидата до апеляційних судів

Верховний Суд скасував рішення ВККС, вказавши, що у її рішенні мають відображатися відомості про оцінку кожного елемента практичного завдання та кількість балів за кожен елемент, що буде свідчити про відсутність ознак суб`єктивного або дискримінаційного підходу ВККС під час оцінювання.

Верховний Суд скасував рішення ВККС стосовно кандидата, який не пройшов етап співбесід у конкурсі до апеляційних судів

КАС ВС вказав, що вмотивованість рішення ВККС про визнання особи такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, є не лише формальним дотриманням вимог закону, а повинна забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду