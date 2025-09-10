ЄС побудує стіну дронів та запустить моніторинг кордону з РФ — Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила, що стіна дронів — це не абстрактна амбіція, а основа надійної оборони.

Як відомо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація.

Після цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запустить моніторинг кордону Європи з РФ в режимі реального часу та побудує стіну дронів. Про це повідомляє ClashReport.

Вона підкреслила, що Європа повинна мати власні незалежні стратегічні спроможності, щоб бути здатною успішно захищати себе.

«Ми маємо інвестувати у космічне спостереження в режимі реального часу, щоб жоден рух сил не залишився непоміченим. Ми маємо дослухатися до заклику наших балтійських друзів і побудувати стіну з дронів. Це не абстрактна амбіція. Це основа надійної оборони», — цитує фон дер Ляєн Euronews.com

Урсула фон дер Ляєн додала, Єврокомісія представить чітку дорожню карту для запуску нових спільних оборонних проектів до наступного формального саміту Європейської ради наприкінці жовтня, щоб встановити «чіткі цілі на 2030 рік» та створити «Європейський оборонний семестр».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

