ЕС построит стену дронов и запустит мониторинг границы с РФ — Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен заявила, что стена дронов — это не абстрактная амбиция, а основа надежной обороны.

Как известно, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация.

После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС запустит мониторинг границы Европы с РФ в режиме реального времени и построит стену дронов. Об этом сообщает ClashReport.

Она подчеркнула, что Европа должна иметь собственные независимые стратегические возможности, чтобы быть способной успешно защищать себя.

«Мы должны инвестировать в космическое наблюдение в режиме реального времени, чтобы ни одно движение сил не осталось незамеченным. Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и построить стену из дронов. Это не абстрактная амбиция. Это основа надежной обороны», — цитирует фон дер Ляйен Euronews.com.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия представит четкую дорожную карту для запуска новых совместных оборонных проектов к следующему формальному саммиту Европейского совета в конце октября, чтобы установить «четкие цели на 2030 год» и создать «Европейский оборонный семестр».

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

