В Польше заявили, что НАТО применило статью 4 Договора из-за атаки российских дронов

14:48, 10 сентября 2025
В польском правительстве заявили, что в рамках процедуры уже состоялись консультации.
В Польше заявили, что НАТО применило статью 4 Договора из-за атаки российских дронов
Фото из соцсетей
Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки дронов РФ на территорию страны. Об этом он сказал в эфире Polsat News.

Также он подчеркнул, что в рамках процедуры уже прошли консультации.

Напомним, утром премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что страна обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4 Североатлантического договора.

Как добавил Туск, статья 4 — это лишь начало. «Мы будем ожидать значительно большей поддержки во время консультаций. Это конфронтация, которую Россия объявила свободному миру», — отметил он.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что государства-члены проводят совместные консультации, когда, по их мнению, существует угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.

Как известно, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Добавим, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС запустит мониторинг границы Европы с РФ в режиме реального времени и построит стену дронов.

